Dois homens são presos com mais de 20 kg de maconha no Sertão de PE

Dois homens foram presos na tarde da quinta-feira (27) com 20,545 kg de maconha em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. Os suspeitos foram abordados durante rondas da Polícia Militar na zona rural do município. Os policiais deram ordem de parada ao veículo, os homens tentaram fugir, mas foram contidos.

Durante a abordagem, foi observado que os suspeitos estavam aparentemente nervosos. Ao realizar a busca no interior do veículo, os policiais encontraram dois pacotes de maconha, um pesando 10,275 kg e o outro 10,270 kg – totalizando 20,545 kg. Também foram apreendidos uma faca e a quantia de R$ 424.

Os homens foram conduzidos à Delegacia de Ibimirim e em seguida encaminhados à Delegacia de Arcoverde, onde foram autuados em flagrante e serão apresentados em audiência de custódia. (G1)