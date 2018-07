Dois homens são presos com R$ 15 mil em notas falsificadas no Agreste de Pernambuco

Dois homens foram presos com R$ 15 mil em notas falsificadas na feira de livre de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, os suspeitos estariam repassando o dinheiro no comércio local.

Ainda de acordo com a PM, as notas falsas foram encontradas dentro do carro utlizado pelos homens. Eles informaram a polícia que conseguiram o dinheiro no município de Agrestina, e que já tinham comercializado em outras cidades.

Os suspeitos, o carro e o dinheiro foram levados para a Delegacia da Polícia Federal de Caruaru. Os homens passarão por audiência de custódia. (G1)