Dois homens são presos com tonelada de maconha em Floresta

Dois homens foram presos por policiais militares em uma operação que começou na tarde do último domingo (25) e só foi concluída na manhã dessa segunda-feira (26). Segundo a Polícia Militar, a equipe localizou quase uma tonelada de maconha, além de sementes da droga e armas de fogo, em Floresta, no Sertão de Pernambuco.

Ainda conforme a PM, foi descoberto que um homem teria embarcado de Ibimirim para Floresta com certa quantidade de entorpecentes. Foi montada um blitz e o suspeito foi encontrado transportando 1,8 kg da droga. Ele ainda confirmou para os policiais, a existência de um esconderijo no meio da caatinga, onde haveria uma quantidade bem maior do material ilegal. Após realizar buscas na região, foram achados numa propriedade no km 18, da PE-360, 945kg de maconha e 82,3kg de sementes da droga.

O proprietário do terreno onde fica o esconderijo foi encontrado em uma chácara na entrada de Ibimirim. Ao notar a chegada dos policiais, ele ainda tentou fugir, mas acabou capturado. Com o suspeito, foram apreendidos uma pistola calibre 380, com dois carregadores e 52 munições, um rifle calibre 22 com sete munições, uma espingarda calibre 12 com 13 cartuchos e duas balanças de precisão.

Os dois homens e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Floresta, para as medidas legais cabíveis. (G1)