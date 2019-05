Dois homens são presos em flagrante por tráfico de drogas no Sertão de PE

Durante a ‘Operação Saturação’, dois homens foram presos nesse domingo (26) na BR-428, em Orocó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a 2º Companhia Independente de Polícia Militar (2º CIPM), Lucas Bento Lopes foi abordado nas proximidades da entrada da Fazenda Umburana. Ele estava com uma mochila nas costas, onde foi encontrado dois invólucros e uma trouxa de maconha pronta para o consumo, pesando aproximadamente 1,744 Kg.

Segundo a polícia, Lucas revelou que comprou a droga a João Abmael Rodrigues, na Fazenda Umburana, na Zona Rural de Orocó, pelo valor de R$ 600. Lucas levou o efetivo policial até a residência de Abmael, onde foram foi achado ao lado da casa, uma sacola plástica, contendo aproximadamente 0,765 kg de maconha pronta para o consumo e também uma motocicleta roubada em fevereiro deste ano em Bodocó.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Cabrobó, onde foram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas e receptação de veículo roubado. (G1)