Dois homens são presos por contrabando na BR 316, no Sertão de PE

Dois homens foram presos por contrabando na segunda-feira (30), na BR 316, em Parnamirim, no Sertão Pernambucano. Com eles foram encontrados 5 mil maços de cigarro do Paraguai.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro no qual a dupla estava, deu ré na rodovia e subiu em uma ribanceira. Os suspeitos saíram do veículo e correram para a vegetação, mas foram alcançados. Eles já haviam sido detidos anteriormente pelo mesmo crime.

No carro foram encontradas 10 caixas do cigarro contrabandeado. A mercadoria está avaliada em cerca de R$25 mil.

Os suspeitos e a carga foram encaminhados para a delegacia de Polícia Federal de Salgueiro. (G1)