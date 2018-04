Dois homens são presos suspeitos de estelionato e falsificação de documentos em Arcoverde

Dois homens, de 24 e 49 anos, foram presos suspeitos de estelionato e falsificação de documentos nessa quinta-feira (12) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, os estelionatários foram presos quando estavam saindo de uma casa lotérica após abrirem uma conta pela Caixa Econômica Federal.

Ainda de acordo com a PM, com os homens foram encontrados diversos documentos pessoais falsificados com o intuito de utilizar na abertura de contas nas cidades e realizar saques, como também cartão de agências bancárias, rascunho com anotações de várias contas e senhas, dois aparelhos celulares e uma quantia de R$ 1.406.

Todos os objetos foram apreendidos e entregues ao departamento de polícia do município juntamente com os dois suspeitos. (G1)