Dois homens sofrem tentativa de homicídio em Serra Talhada

Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na noite desse domingo (17) na Avenida Triunfo, no bairro Tancredo Neves em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas identificadas como Ricardo Gomes dos Santos, 33 anos, e Hélio Magalhães, de 20 anos, informaram que um homem à pé, não identificado, se aproximou e efetuou os disparos, cerca de seis tiros. Ricardo foi atingido, de raspão, na altura do peito e Hélio, no ombro e no braço esquerdo. Após a prática do crime, o atirador se evadiu do local, tomando destino ignorado. As vítimas foram socorridas para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam) , onde foram atendidas e não correm risco de morte.

A Polícia Militar esteve no local, realizou diligências no intuito de prender o atirador, porém não obteve êxito. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada.

Via Nayn Neto