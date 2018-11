Dois homens suspeitos de praticar homicídios são presos em Pernambuco

Dois homens foram presos durante uma operação realizada por policiais militares e civis nas cidades de Palmares, Joaquim Nabuco, na Mata Sul de Pernambuco, e Ribeirão. As prisões aconteceram nessa segunda-feira (5). Segundo a Polícia Militar, eles são suspeitos de praticar cerca de quatro homicídios no município de Bonito, no Agreste.

Ainda de acordo com a PM, os homens já se preparavam para deixar o estado de Pernambuco. Com eles foram apreendidos três celulares, uma carteira e dois revólveres.

Eles foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Bonito para as medidas cabíveis. (G1)