Dois irmãos são mortos a tiros dentro da casa onde moravam no Agreste de PE

Dois irmãos foram mortos a tiros na noite da quarta-feira (26) dentro da casa onde moravam, em Bonito, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, João Pedro da Silva, de 19 anos, e Maria Érica da Silva, de 21, estavam na residência quando dois homens armados invadiram o local.

Ainda segundo a polícia, a dupla atirou primeiro em João Pedro, que morreu no local. Maria Érica foi morta no quarto da casa. A polícia acredita que ela foi assassinada após reconhecer os criminosos, já que ela não tinha envolvimento com nenhum tipo de crime, conforme informou a Polícia Civil.

A jovem chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Até a publicação desta matéria, a autoria e motivação do crime não tinham sido identificadas, mas já existem suspeitas. O caso será investigado. (G1)