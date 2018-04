Dois jovens morrem após colidirem motocicletas enquanto faziam manobras na BR-232 em Pernambuco

Dois jovens morreram em um acidente de moto no último domingo (15) em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas estavam cada uma em uma motocicleta realizando manobras quando bateram de frente, na BR-232.

Ainda de acordo com a polícia, os homens morreram no local. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Os corpo foram levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)