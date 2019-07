Dois jovens morrem e uma pessoa fica ferida após serem atropelados em PE

Dois jovens morreram e uma pessoa ficou ferida após serem atropelados no sábado (27), em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram atingidas por um carro. Ainda segundo a PM, o carro também atingiu outro veículo que seguia pela via.

As vítimas foram identificadas como Michael Gilberto da Silva Noronha, 20 anos, e José Diego das Neves Ferreira 22 anos. O terceiro jovem foi socorrido ao Hospital Regional Dom Moura.

O motorista do carro fugiu, e a até a publicação desta matéria, não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso.