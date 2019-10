Dois jovens são mortos e três pessoas são baleadas enquanto bebiam em PE

Dois jovens morreram e três pessoas ficaram feridas após serem atingidas por tiros na madrugada dessa quarta-feira (2), em Garanhuns, no agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Civil, amigos estavam bebendo em uma casa quando um suspeito chegou no local e atirou contra as vítimas.

Reginaldo Paulino Neto de Arruda, 20 anos, foi morto com seis disparos, inclusive um deles atingiu a cabeça. Juliana Larissa da Silva Barros, de 22 anos, foi morta com um tiro na nuca. Outras duas mulheres ficaram feridas, uma de 27 anos e outra 31 anos, foram levadas para o Hospital Dom Moura. Elas estão sob observação médica.

Uma adolescente de 14 anos também ficou ferida e foi transferida para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru, também no agreste.

O suspeito ainda não foi encontrado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Os corpos das vítimas fatais foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).

Do NE10 Interior