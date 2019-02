Dois jovens são presos em flagrante por tráfico de drogas em Salgueiro

Dois jovens foram presos em flagrante por tráfico de drogas nessa terça-feira (05) no bairro Nossa Senhora Aparecida em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), uma casa na Rua Expedicionário Pedro Barros estava sendo utilizada como ‘boca de fumo’. No local foram detidos Damião Eduardo David, de 25 anos e Franklin Fernando Ramos Martins, de 19 anos. Um outro envolvido, identificado por Jefferson, conseguiu fugir do local antes da abordagem policial.

A polícia também apreendeu na residência, 988 gramas de maconha prensada, 462 gramas de maconha subdividida em 58 porções, um total de 1,450kg de maconha pronta para o consumo, uma balança de precisão e um aparelho celular.

O material apreendido e os jovens foram apresentados na Delegacia Polícia Civil onde foram autuados em Flagrante por tráfico de entorpecentes. (G1)