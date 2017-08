Dois jovens sofrem tentativa de homicídio no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Na noite deste sábado (26), por volta das 19h30, dois jovens foram alvejados por disparos de arma de fogo, nas proximidades da rua da caixa d’água, no bairro Bom Jesus, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo as vítimas, os mesmos estavam no local, conversando, quando ouviram estampidos de tiros em sua direção, momento em que foram alvejados pelos disparos, os quais atingiram: José Alberto Medeiros da Silva , 18 anos, no pé e José Alisson Rodrigues da Silva, 20 anos, no tórax. Ambos foram socorridos por populares para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), onde foram atendidos e se encontram fora de risco de morte.

As vítimas não sabem informar de onde partiram os tiros.

Via Nayn Neto