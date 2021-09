Dois menores são detidos com drogas em Serra Talhada

Na manhã desta quarta-feira (01), por volta das 09h45, aconteceu a apreensão de um menor de idade por porte ilegal de drogas em Serra Talhada, Capital do Xaxado. O caso aconteceu no bairro da COHAB.

Segundo as informações, os Policiais Militares do 14º BPM, durante patrulhamento no endereço citado, visualizaram o envolvido em atitude suspeita, ao realizarem abordagem localizaram no bolso do short um invólucro plástico contendo uma porção de uma substância análoga à maconha.

Diante o fato, o envolvido juntamente com o seu responsável e objeto aprendido foi conduzido a DPC local para adoção das medidas cabíveis.

Por volta das 17h30, houve as demais prisões, no bairro do IPSEP. Os Policiais, durante patrulhamento no endereço citado, visualizaram um grupo de jovens em atitude suspeita, ao procederem abordagem localizaram cigarros de uma substância análoga a maconha pronto para consumo.

O envolvido 01, menor de idade, afirmou ser proprietário do entorpecente. Ainda na ocasião, os imputados relataram serem usuários e que também fariam o uso da droga. Diante o fato, os envolvidos juntamente com o objeto apreendido foram conduzidos à DPC local para as medidas cabíveis.