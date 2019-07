Dois policiais militares são presos suspeitos de integrar grupo de extermínio no Sertão de PE

Dois policiais militares de Pernambuco foram presos durante a operação ‘Zarathos’ na manhã dessa quinta-feira (04) em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o 2º Sargento Juliano Barros de Araújo e o cabo Francisco de Assis do Santos Leite são suspeitos de participação em um grupo de extermínio.

Segundo o delegado Leonardo Max Pereira Monteiro, os militares são suspeitos de cometer um duplo homicídio em Verdejante, no dia 27 de abril deste ano. “As investigações prosseguem no sentido de identificar outros participantes do eventual crime e inserir os executores em eventuais crimes praticados anteriormente ou posteriormente a esse fato”, esclareceu.

Operação ‘Zarathos’

A Polícia Civil deflagrou a operação ‘ Zarathos’ na manhã desta quinta-feira (04) em Salgueiro, em Pernambuco. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar e dois mandados de prisão. Na execução foram empregados 30 Policiais Civis, entre delegados, agentes e escrivães.

A investigação começou em abril deste ano e foi realizada por delegados vinculados à 23ª Delegacia Seccional de Salgueiro. A operação está sendo coordenada pela Diretoria Integrada do Interior 2 (Dinter 2). (G1)