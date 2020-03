Dois primeiros casos do novo coronavírus são confirmados em Pernambuco

Os dois primeiros casos do novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram confirmados em Pernambuco, ambos moradores do Recife que estiveram juntos na Itália, informou a Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta quinta-feira (12). Na quarta (11), a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia mundial de Covid-19, doença causada pelo vírus.

O Ministério da Saúde contabiliza 60 casos pelo país, segundo balanço divulgado na manhã desta quinta-feira (12). Esse número, porém, não leva em conta outros 19 casos já informados por outros órgãos. São eles os primeiros casos confirmados pela SES, outros 16 confirmados pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e o 3º caso confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde na Bahia, na quarta (11).

Além de Pernambuco, ao menos oito estados e o Distrito Federal já confirmaram casos da infecção. Nesta quinta-feira (12), foi publicada uma portaria do Ministério da Saúde que define como serão feitos o isolamento e a quarentena para enfrentar a pandemia no país.

As confirmações em Pernambuco ocorreram através de exames realizados no Instituto Evandro Chagas, do Pará. Os pacientes são uma mulher de 66 anos e um homem de 71 anos, que estão internados em uma unidade particular de saúde do Recife. Ambos apresentaram febre, tosse e dor de cabeça.

De acordo com a SES, o homem está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas o quadro de saúde é considerado estável. A notificação do casal foi feita no dia 5 de março.

“O fato de o senhor de 71 anos estar na UTI é porque ele apresentou febre. Por isso, achamos melhor colocá-lo numa unidade com maior monitoramento. Ele está estável, respirando espontaneamente”, disse o infectologista Demétrius Montenegro.

“Dentre os 39 casos suspeitos [no estado] divulgados na quarta (11), havia um paciente que entrou em contato com esses dois pacientes confirmados. Essa pessoa está em isolamento domiciliar. Ainda não temos a transmissão local confirmada. Todos os esforços se mantêm na vigilância”, declarou o secretário Estadual de Saúde, André Longo.

De acordo com o secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia, a pessoa que entrou em contato com o casal infectado é uma mulher de 47 anos, que relatou sintomas como febre. Ela foi classificada como caso provável na quarta (11).

“Nós estamos numa fase em que temos confirmação de vírus importado e estamos monitorando de perto o caso de contato domiciliar”, afirmou Correia, que reforçou a importância de prevenção. “A mais importante medida a ser tomada é a lavagem de mãos. Se os cuidados valem para todos, valem em dobro para as pessoas acimas de 60 anos”, disse

A ida do casal à Europa foi no dia 17 de fevereiro e a volta ao Brasil foi no dia 29 do mesmo mês. “Também estamos monitorando os contatos dessa senhora [listada como provável]. Esse monitoramento visa flagrar o desenvolvimento da cadeia de transmissão entre essas pessoas”, detalhou o secretário municipal de Saúde.

O casal mora em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A mulher de 47 anos mora no Pina, também na Zona Sul. Não foi identificado outro contato dos dois idosos que apresente sintomas.

“A gente espera que a população mantenha a calma. É extremamente importante que as pessoas mantenham a tranquilidade e prestem atenção aos seus hábitos de higiene com as mãos. Evitar coçar os olhos, roer as unhas, colocar a mão no nariz”, disse Demétrius Montenegro.

Novo coronavírus em Pernambuco

Situação Número Confirmados 2 Prováveis 1 Em investigação 14 Descartados 22 Total 39 Por meio de nota, divulgada na tarde desta quinta, o Hospital Português, na área central do Recife, informou que os pacientes que tiveram os primeiros casos de coronavírus confirmados em Pernambuco foram levados para a instituição. Ainda de acordo com a nota, eles chegaram no dia 5 de março. A unidade disse que não há previsão de alta e que o quadro de saúde é estável. O Hospital informou, ainda, que tomou todas as providências determinadas pelo Ministério da Saúde para assistência e controle da infecção. (G1)