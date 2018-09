Dois são detidos durante reintegração de posse em terras indígenas invadidas há 30 anos no Sertão de PE

A Polícia Federal em Pernambuco realizou, na última quinta-feira (13), uma operação de reintegração de posse em parte das terras indígenas ocupadas por posseiros há mais de 30 anos no Sertão do estado. Duas pessoas foram detidas por crime de desobediência, segundo a PF.

Os detalhes foram apresentados em coletiva nesta sexta-feira (14), no Recife, o delegado da PF Renato Madsen, afirmou que a equipe da polícia foi recebida a pedradas e pauladas pelos ocupantes da terra.

A área de 8,1 mil hectares fica nos municípios de Tacaratu, Jatobá e Petrolândia, e pertence à tribo indígena Pankararu. A Justiça já havia determinado que as 350 famílias não indígenas que moravam no local ilegalmente desocupassem as terras desde 2013, garantindo uma indenização por cada moradia. A reintegração foi autorizada em junho desse ano pelo TRF-5.

De acordo com a PF, o alvo desta operação era desocupar 12 residências, pertencentes aos líderes da comunidade, que estariam influenciando os moradores a não cumprir a determinação da Justiça e permanecer no local.

O delegado Renato Madsen explicou que, desde a decisão de 2013, o valor da indenização das famílias já havia sido liberado, somando R$ 5,5 milhões. Apesar disso, a grande maioria das famílias não cumpriu a decisão de desocupação e não solicitou o dinheiro.

“A Polícia Federal ficou um mês no terreno incentivando as pessoas a deixarem espontaneamente a terra. Nesse tempo, a gente percebeu que algumas lideranças estavam incentivando as pessoas a permanecerem ali”, afirmou o delegado.

Madsen afirmou, ainda, que muitas famílias apresentavam interesse em sair das terras, mas não sabiam como proceder ou tinham medo. “Muitas pessoas estavam interessadas em saber como sair e receber a indenização. Mas elas estão receosas de sair e até serem taxadas por essas lideranças como pessoas que não ajudaram nesse processo”, disse.

Ainda segundo o delegado, durante a operação de desocupação houve confronto entre os moradores e a polícia, que foi recebida a pedradas e pauladas. Os policiais revidaram com gás lacrimogênio e balas de borracha. (G1)