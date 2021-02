Dom Egidio celebrou pelos 45 anos de sua chegada ao Brasil

Na manhã deste domingo (31), aconteceu na Catedral do Senhor Bom Jesus dos Remédios, em Afogados da Ingazeira, a VIII Romaria dos Coroinhas da diocese.

Por conta da pandemia, apenas os coroinhas das Paróquias do Bom Jesus dos Remédios e de São Francisco se fizeram presentes, além dos seminaristas. A missa foi transmitida pela Rádio Pajeú e pelas redes sociais da paróquia.

Durante a homilia, o bispo diocesano dom Egidio Bisol destacou os serviços prestados pelos coroinhas, mas, também alertou que o principal serviço o qual os coroinhas devem prestar é o de seguir a Jesus.

Dom Egidio também pediu orações pelos 45 anos de sua chegada ao Brasil. “Peço orações também por mim. Há 45 anos desembarcava no Rio de Janeiro, vindo de navio e, vinha com esse desejo: seguir a Jesus”, disse o bispo. As informações são do Afogados Online.

Do NillJúnior