Dom Fernando Saburido toma segunda dose da vacina contra a Covid-19

Arcebispo de Olinda e Recife, havia tomado a primeira dose no dia 13 de março.

Por André Luis

O Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Antônio Fernando Saburido, 73 anos, tomou, na manhã deste sábado (03.04), a segunda dose da vacina Coronavac, produzida no Brasil pela parceria Sinovac/Butantan.

Segundo informado no Instagram da Arquidiocese, Dom Fernando foi atendido no drive-thru do Big Bompreço de Casa Forte, zona norte do Recife.

“Parabéns pelo importante trabalho de vocês. Que a vacinação, chegando para todos, nos permita comemorar em breve o fim da pandemia, sem medos e sem perdas, demonstrando nossa afeição e alegria com muitos e calorosos abraços”, destacou o arcebispo, após tomar a segunda dose da vacina.

Arcebispo de Olinda e Recife, havia tomado a primeira dose no dia 13 de março.

Do Nill Júnior