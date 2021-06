Dom Pepeu empossado Vigário Geral e presidente da Câmara de Instrução Processual da Arquidiocese de Olinda e Recife

Em cerimônia simples, no oratório particular de São José dos Manguinhos, ao lado da Cúria Metropolitana da Arquidiocese de Olinda e Recife, no bairro das Graças, dom Fernando Saburido deu posse ao novo vigário geral, dom Luiz Gonzaga Pepeu, que recebeu também a tarefa de presidir a Câmara de Instrução Processual da Arquidiocese.

Dom Pepeu foi o terceiro bispo diocesano de Afogados da Ingazeira e é bispo emérito de Vitória da Conquista (BA) e, depois de um ano sabático, foi escolhido para reforçar o trabalho executado pelos demais vigários gerais da Arquidiocese: o bispo auxiliar dom Limacêdo, monsenhor Lino Rodrigues e monsenhor Luciano Brito.

Já vacinado contra a Covid-19, o novo vigário geral disse estar preparado para assumir as funções e colaborar com a Arquidiocese. “A ideia era assumir algum compromisso após a pandemia, mas como não sabemos quando tudo vai passar, e já estando imunizado, vi que era hora de dar minha contribuição – ou na diocese de Caruaru, onde tenho minha família consanguínea, ou na Arquidiocese de Olinda e Recife, onde tenho meus confrades capuchinhos”, explicou. Aceitou, então, o convite de dom Fernando. “Estou feliz e agradecido”, disse.

Por ter doutorado em direito canônico pela Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino (Angelicum), de Roma, e ter sido presidente do Tribunal Eclesiástico da CNBB NE2, dom Fernando convidou-o para assumir a Câmara de Instrução Processual da Arquidiocese, que era presidida, até então, pelo monsenhor Edvaldo Bezerra da Silva, que completou 92 anos de idade.

“Com sua capacitação, tenho certeza de que será uma força para a Câmara, que tem uma demanda grande na Arquidiocese”, comentou dom Fernando. “Dom Pepeu tem grande conhecimento e sensibilidade para o assunto e vai nos ajudar também nas mais diversas questões, participando, como vigário geral, de todas as comissões arquidiocesanas”.

Antes de ser arcebispo de Vitória da Conquista (2008-2019), na Bahia, dom Pepeu foi bispo de Afogados da Ingazeira (2001-2008), em Pernambuco. Em 9 de outubro de 2019, sua renúncia foi aceita pelo Papa Francisco, tornando-se arcebispo-emérito, e tendo como sucessor Dom Josafá Menezes da Silva.

Do Nill Júnior