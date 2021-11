Domingo (21), é o primeiro dia de provas do ENEM; confira dicas

O primeiro dia do Enem 2021 acontece neste domingo (21), quando os candidatos responderão às questões de linguagens e ciências humanas, além de fazerem a prova de redação. Para evitar imprevistos, é recomendável que os candidatos cheguem aos locais de prova com antecedência. No Enem, os portões abrem às 12h e fecham às 13h. Vale lembrar que, devido à pandemia do coronavírus, é recomendado evitar aglomerações durante a espera da entrada nos locais de prova. O uso de máscara será obrigatório.

Cada candidato tem a sua maneira de se organizar no momento da prova —seja priorizando a redação, por exemplo, ou então começando pelas questões objetivas, indo das mais fáceis para as mais difíceis. Saber administrar o tempo também é fundamental —afinal, são 90 questões objetivas e uma prova de redação para serem resolvidas em, no máximo, cinco horas e meia. Para evitar transtornos, dê preferência a uma alimentação leve no dia do Enem.

