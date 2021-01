Dona de mercadinho reage a assalto e agride suspeitos com ‘vassouradas’

Dois criminosos foram agredidos com golpes de vassoura ao tentar rouba um mercadinho na tarde deste sábado (23/01), na cidade de Cocal dos Alves. Ao perceber a ação dos criminosos, a dona do estabelecimento partiu para cima deles com a vassoura que ela usava para limpar o local, eles empreenderam fuga em seguida. As informações são do Blog do Coveiro.

A dupla já havia assaltado outro mercadinho, no primeiro crime, a eles adentraram no comércio e um dos suspeitos com uma arma de fogo anunciou o assalto, rendendo o comerciante. Na ação eles levaram uma quantia de R$ 200,00, uma máquina etiquetadora e algumas mercadorias como bombons e pirulitos.

Na sequência, os criminosos se dirigiram a outro mercantil e repetiram a ação, no entanto, eles não contavam com a reação da proprietária do estabelecimento, que pegou um cabo de vassoura e passou a agredi-los. A mulher chegou a rasgar a mochila que um dos suspeitos, fazendo cair a máquina etiquetadora e parte das mercadorias roubada do outro comércio.

Com a atitude da mulher, os suspeitos se evadiram do local sem levar nada, e na pressa, ainda perderam parte do que haviam roubado no delito anterior. Um popular ainda chegou a perseguir a dupla, que fugiu em direção ao Baixão, seguindo pela estrada em direção a Cocal.

Durante a fuga, o criminoso da garupa, ao perceber que estava sendo perseguido, apontou por várias vezes a arma em direção ao popular ameaçando atirar. A Polícia Militar não localizou a dupla.

