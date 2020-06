Dono de bar é detido por descumprir decreto do governo e abrir estabelecimento em Serra Talhada

Mais um dono de bar acabou detido pela polícia na noite desse domingo (21), após descumprir o decreto do governo que proíbe os estabelecimentos comerciais não essenciais abertos . O fato foi registrado na Rua S, no birro Bom Jesus em Serra Talhada.

Segundo informações da Polícia Militar, após rondas no bairro o policiamento flagrou o bar aberto em pleno funcionamento com várias pessoas aglomerando no local.

Ainda de acordo com a PM, o ser realizada abordagem, foi encontrada na cintura do proprietário do estabelecimento comercial, uma faca tipo peixeira.

Diante do fato, o imputado foi conduzido até a delegacia local.