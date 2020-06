Dono de bar é detido por descumprir decreto no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

O proprietário de um bar foi detido na tarde dessa segunda-feira (08) no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, por descumprir o decreto do governo de Pernambuco para fechar os estabelecimentos comerciais não essenciais para conter a propagação do novo coronavírus.

Segundo informações da Polícia Militar, o bar estava aberto em pleno funcionamento com várias pessoas consumindo bebida alcoólica.

Um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) por crime contra a administração pública foi registrado contra o homem na delegacia.