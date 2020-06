Dono de bar é levado à delegacia após descumprir decreto em Serra Talhada

Mais um dono de bar foi detido por descumprir as medidas sanitárias do decreto do governo de Pernambuco para fechar os estabelecimentos comerciais não essenciais para conter a propagação do novo coronavírus. O caso foi registrado na manhã dessa quarta-feira (24), no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada.

Segundo informações da Polícia Militar, o bar estava em pleno funcionamento, com várias pessoas consumindo bebida alcoólica.

O proprietário do estabelecimento comercial foi conduzido até a delegacia, para serem tomadas as medidas cabíveis.