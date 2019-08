O dono de um bar foi preso no sábado (24) por suspeita de estupro em Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, havia um mandado de prisão contra o homem expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Santo André, em São Paulo.

O suposto criminoso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns. Em seguida, o homem foi levado para uma unidade prisional. (G1)