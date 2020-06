Dono de barbearia é detido por descumprir decreto e abrir estabelecimento em Serra Talhada

O proprietário de uma barbearia foi detido na tarde dessa segunda-feira (01), no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, após descumprir um decreto estadual que determina o fechamento de estabelecimentos comerciais não essenciais para conter a propagação do coronavírus.

De acordo com o boletim do 14º BPM, o policiamento flagrou várias pessoas no interior do estabelecimento comercial, causando aglomeração.

Diante o exposto, o proprietário foi conduzido até a delegacia local para adoção das medidas cabíveis.