Da CNN Brasil

Ao menos 17 milhões de pessoas, equivalente a 8% da população, receberam a dose de reforço da vacina contra Covid-19, segundo dados da Agência CNN.

Com exceção de Belo Horizonte, em Minas Gerais, todas as capitais já disponibilizam as doses nos postos de saúde.

No Estado de São Paulo, o governo antecipou em um mês a aplicação do reforço, de 5 para 4 meses. A medida foi seguida também Recife, em Pernambuco.

Do Nayn Neto