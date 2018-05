Duas adolescentes morrem em acidente de motocicleta no Agreste de Pernambuco

Duas adolescentes de 15 e 17 anos morreram e dois jovens ficaram feridos em um acidente na madrugada desse sábado (5) na BR-104, em Toritama, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam de motocicleta quando bateram em outra moto e caíram.

Ainda segundo a PM, a dupla que estava no outro veículo ficou ferida e foi socorrida para um hospital local.

A Polícia Civil vai investigar o caso. Os corpos das adolescentes foram levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)