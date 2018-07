Duas adolescentes são estupradas e trancadas em uma residência no Agreste de PE

Quatro homens foram presos após estuprar duas adolescentes, de 13 e 17 anos, e mantê-las trancadas dentro de uma casa em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco, no fim de semana. De acordo com a Polícia Civil, as meninas estavam desaparecidas desde a quarta-feira (4). Os pais descobriram o local onde estavam as adolescentes, em uma residência no bairro São Gabriel, e conseguiram tirá-las de lá.

Ainda segundo a polícia, uma das vítimas informou que os homens deram bebida alcoólica e maconha para elas e mantiveram relação sexual várias vezes.

As adolescentes e os suspeitos foram levados para a Delegacia de Plantão para as medidas cabíveis. A Polícia Civil está investigando o caso. (G1)