Duas carretas são assaltadas em postos de combustível na BR-116 em Salgueiro

Duas carretas foram assaltadas e os motoristas sequestrados na madrugada dessa sexta-feira (14), na BR-116 em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um grupo armado sequestrou, no posto de combustível Cachoeira, o motorista de uma carreta que transportava bebida alcoólica. Os bandidos levaram 16 pneus do veículo e abandonaram a carreta e o motorista no município de Cabrobó.

Também na madrugada desta sexta-feira (14), no posto de combustível Vila Bela, também em Salgueiro, uma carreta com carga de produtos alimentícios foi assaltada, e o motorista sequestrado por homens armados. Foram levados seis pneus. E o veículo e o motorista também foi abandonado em Cabrobó.

Os motoristas prestaram ocorrência na Polícia Rodoviária Federal de Salgueiro. Eles relataram que foram amarrados dentro do veículo durante o assalto e tiveram celulares e dinheiro roubados pelos bandidos.

Segundo a PRF, o mesmo grupo foi responsável pelos dois assaltos. Estima-se ainda que seis pessoas estão envolvidas no crime. Ninguém foi preso. (G1)