Duas crianças morrem e os pais ficam feridos após acidente na BR-424

Duas crianças, um menino de 5 anos e uma menina, de 2, morreram após um acidente na tarde dessa quarta-feira (22) na BR-424, em Caetés, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma motocicleta ocupada por quatro pessoas – as duas crianças, a mãe e o padrasto – colidiu na traseira de um carro .

O automóvel saiu da pista e a moto tombou na rodovia. As crianças morreram no local. O padrasto e a mãe das crianças ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. A mãe teve uma fratura na bacia e está estável. O padrasto teve traumatismo craniano e está em estado grave.

O motorista e o passageiro do carro não se feriram. O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. A mãe e o padrasto estavam com sinais de ingestão de bebida alcoólica. Além da PRF, a Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)