Duas filhas do vereador Manoel Enfermeiro (PT) foram diagnosticadas com o novo coronavírus, após realizarem exames em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

O anúncio foi feito pelo próprio parlamentar no programa A voz da Notícia, apresentado pelo comunicador, Anderson Tennens, na Rádio Viabela FM.

Confira abaixo a entrevista completa.