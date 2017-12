Duas jovens são detidas após tentarem entrar com droga na PJPS

Duas jovens de 18 anos foram detidas após tentarem entrar com droga na Penitenciária Juiz Plácido de Souza (PJPS) no domingo (10) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, uma das mulheres, que mora na cidade de Bonito, estava com 250g de maconha para entregar ao esposo, que está preso por assalto.