Duas jovens são encontradas mortas em Pernambuco

Duas jovens foram encontradas mortas na zona rural do município de Ipojuca, no Grande Recife, na manhã desse sábado (25). Segundo a Polícia Civil, os corpos de Marcela Maria da Silva, de 19 anos, e Keyla Márcia de Araújo França, de 23 anos, estavam na PE-042, em uma localidade conhecida como Engenho Maranhão, no distrito de Nossa Senhora do Ó.

As vítimas foram mortas a tiros. Testemunhas informaram que, na sexta-feira (24), um carro entrou no engenho e, logo em seguida, disparos de arma de fogo foram ouvidos. O caso é investigado pelo delegado Jorge Ferreira, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.

Durante a tarde, as famílias das duas jovens foram ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife. Os parentes delas disseram que as jovens foram vistas pela última vez na sexta-feira (24) e não eram consideradas desaparecidas desde então. (G1)