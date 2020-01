Duas mulheres envolvidas em roubos a sulanqueiros são presas com drogas em PE

Policiais militares do 4º BPM prenderam em Agrestina, no Agreste de Pernambuco, nesta quarta-feira (22), duas mulheres de uma organização criminosa especializada em roubos a sulanqueiros. Com a dupla, os policias apreenderam uma arma de fogo, munições , 1,5 kg de crack, 6,8 kg de cocaína, 23,5 kg de maconha, além de outros objetos.

Segundo o Núcleo de Inteligência do Agreste, os policiais se deslocaram até o sítio Barra do Riachão, na zona rural do município, onde estavam as suspeitos. Os principais alvos da operação, um homem com mandado de prisão em aberto e um ex-presidiário, conseguiram escapar antes da chegada das viaturas.

As mulheres e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Agrestina. (G1)