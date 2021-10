Duas mulheres morrem em acidente na PE-360, em Floresta

Na madrugada deste domingo (17), um acidente envolvendo uma moto e um carro deixou duas vítimas fatais em Floresta, Sertão de Pernambuco. De acordo com informações recebidas pelo Blog do Elvis, duas mulheres pilotavam uma moto quando colidiram com um carro modelo Corolla na PE-360, após o Trevo de Serra, sentido Ibimirim.

Infelizmente, a fatalidade aconteceu por volta das 04h30. Todos voltavam de uma festa “Bolão de Vaquejada” nas proximidades.

As vítimas, Kaiane dos Santos Carvalho, de 29 anos, e a adolescente Brenda Cauane Lopes Sá Santos, de 16 anos, foram as vítimas fatais identificadas no acidente. Brenda fazia tratamento contra um câncer.

Os tripulantes do carro não ficaram feridos. As mulheres que estavam na moto foram socorridas para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz, mas vieram a óbito devido à gravidade dos ferimentos. Segundo informações, o motorista do carro teria fugido após o acidente.

Do Nayn Neto