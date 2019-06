Duas mulheres são detidas suspeitas de tentar sacar de forma irregular R$ 62 mil em Garanhuns

Na tarde dessa terça-feira (11), duas mulheres de 21 anos foram detidas enquanto tentavam sacar de forma ilegal mais de R$ 62 mil em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu em uma agência bancária da cidade. As suspeitas já estavam sendo investigadas pela Inteligência da Polícia Federal há algum tempo.

Ainda de acordo com a PM, as mulheres tentaram praticar um golpe de estelionato. O objetivo delas era sacar uma quantia de R$ 62.313, dinheiro de um benefício do INSS.

As jovens foram levadas à Delegacia de Polícia Federal de Caruaru para as medidas cabíveis. (G1)