Duas mulheres são presas com 11kg de maconha em Salgueiro

Duas mulheres, entre elas uma grávida, foram presas em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, ao tentar transportar 10,8 kg maconha para o Recife. Depois de receber informações sobre o plano, a polícia montou um ponto de vigilância no Terminal Rodoviário de Salgueiro, onde elas pegariam um ônibus para fazer a viagem, mas as suspeitas foram localizadas numa pousada que fica ao lado do terminal. Os entorpecentes foram encontrados em uma mala.

Além da maconha, uma pequena quantidade de haxixe e de cocaína e de R$ 240 foram apreendidos com as mulheres. Elas foram identificadas como Fabíola Carla Santana Damacena, 38 anos, já presa anteriormente duas vezes por tráfico de drogas, e Marcela Sousa e Silva, 22 anos, que não possui antecedentes criminais. As duas moravam no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, onde os entorpecentes seriam vendidos.

Depois da abordagem e da apreensão das drogas, as duas mulheres foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro, onde foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação, desobediência, desacato e corrupção ativa.

No interrogatório, Fabíola Damacena, 38 anos, contou que tem três filhos, de 11, 13 e 15 anos, respectivamente. Ela tentou oferecer dinheiro aos policiais para que fosse liberada, mas foi rechaçada e resistiu à prisão com insultos aos policiais. A suspeita disse ter pego a maconha em Riacho Pequeno, no Sertão, e teria pago cerca de R$ 1 mil pela droga. Depois de passar por audiência de custódia, Fabíola teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhada para a Cadeia Feminina de Verdejante, no Sertão.

Já Marcela Sousa e Silva, 22 anos, teve a prisão domiciliar decretada com uma série restrições, já que ela está grávida de cinco meses. Ela tem outros três filhos de um, dois e seis anos. Tanto ela como Fabíola confessaram ser usuárias de cocaína e maconha. Caso sejam condenadas, as suspeitas podem pegar penas que variam entre cinco e 25 anos de reclusão.

Via OP9