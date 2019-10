Duas pessoas ficam feridas após colidir em carro com chamas em PE

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito na BR-104, em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, na segunda-feira (07). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais receberam a informação de que havia um carro pegando fogo na pista. Quando estavam indo ao local uma motocicleta colidiu na traseira do carro.

Ainda de acordo com a PRF, não havia ninguém no veículo. O motociclista e o passageiro ficaram feridos e foram socorridos para o hospital do município, mas o passageiro foi transferido para o Hospital da Restauração por conta da gravidade dos ferimentos.

Os policiais realizaram uma verificação no carro e descobriram que o veículo era roubado e portava placas clonadas. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)