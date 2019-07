Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, na manhã dessa terça-feira (2).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um caminhão se deparou com um congestionamento e para não bater no veículo da frente, desviou para esquerda e colidiu em uma caminhonete.

O condutor e a passageira da caminhonete ficaram feridos e foram socorridos para unidades de saúde de Caruaru.

Do G1