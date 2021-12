Duas pessoas morrem após colisão com caminhonete, no Agreste de PE

Um homem e uma mulher morreram no local do acidente.

Neste domingo (26), duas pessoas morreram após sofrerem acidente na PE-145, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com informações da Polícia Militar, um carro colidiu em uma caminhonete. Um homem e uma mulher morreram no local do acidente.

Os outros feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Os corpo das vítimas, que não tiveram seus nomes revelados, foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. A Polícia Civil está investigando a causa do acidente. Com informações do G1