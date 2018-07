Duas pessoas morrem carbonizadas e três ficam feridas em acidente na PE-106, no Agreste de Pernambuco

Duas pessoas morreram e três pessoas ficaram feridas em um acidente na noite desse domingo (1º) na PE-106, em Vertente do Lério, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, dois veículos bateram de frente e pegaram fogo após a colisão. Duas pessoas que estavam em um carro de passeio morreram carbonizadas no local. No outro veículo, em uma caminhonete, estavam mais três vítimas que ficaram feridas e foram socorridas para um hospital da região.

Ainda segundo a PM, a ex-prefeita de Vertente do Lério e esposa do atual prefeito do município está entre os feridos. O estado de saúde dela e das outras pessoas não foi informado.

Os corpos carbonizados foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. A Polícia Civil irá investigar a causa do acidente. (G1)