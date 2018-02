Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas em acidente em Venturosa, no Agreste de PE

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente na manhã desse sábado (17) na BR-424, em Venturosa, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, onde estavam três pessoas na carroceria e quatro na cabine, e capotou.