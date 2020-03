Duas pessoas morrem em acidente na BR-116 em Salgueiro

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito nesta terça-feira (10) na BR-116 em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O motorista do carro, de 55 anos, e o passageiro, de 37, faleceram no local. O motorista do caminhão não ficou ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta e o carro bateram de frente. O nome dos dois ocupantes do carro que morreram no local do acidente não foram divulgados. Além da PRF, estiveram no local o Corpo de Bombeiros, a Polícia Científica e a Polícia Civil, que irá investigar o caso. (G1)