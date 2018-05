Duas pessoas são presas por tráfico de drogas na BR-116 no Sertão de Pernambuco

Policiais apreenderam na manhã dessa quinta-feira (17) cerca de 19 quilos de maconha, na BR-116, no distrito de Murici em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a 2º Companhia de Polícia Militar (2º CIPM), foi realizada uma abordagem em uma van e os dois passageiros que faziam o transporte de drogas foram presos em flagrante por tráfico.

Daniel Gomes da Silva levava cerca de 13 kg de maconha pronta para o consumo, distribuídos em 14 tabletes. Ele disse à polícia que a droga seria entregue a um preso na Cadeia Pública de Belo Jardim, em Pernambuco.

Também foi apreendido com Michelly Letícia Alves de Freitas, aproximadamente 5,3 quilos de maconha, distribuídos em dois volumes. Ela confessou que faria a entrega a uma pessoa não conhecida em Caruaru.

Os dois foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. (G1)