Duas pessoas são presas transportando 16 kg de maconha em van na BR-116, no Sertão de PE

Duas pessoas foram presas neste sábado (22) transportando mais de 16kg de maconha em uma van na BR-116, em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), a droga estava dentro de duas caixas de papelão dentro do veículo de lotação e encontrava-se prensada em 16 embalagens plásticas.

Segundo a polícia, Aldeites de Souza de 40 anos, disse que a droga pertencia a Ancelmo José dos Santos, de 50 anos. Ela confessou ainda que era sétima viagem que fazia e recebia R$ 500 por viagem. Os dois foram presos e encaminhados até a Delegacia de Polícia Federal local e autuados em flagrante por tráfico de entorpecente. (G1)