Dupla armada assalta banco no centro de Serra Talhada

Dois homens armados assaltaram o banco Pag Fácil, correspondente bancário do Banco do Brasil, na tarde dessa quinta-feira (09), na Rua Joaquim Conrado de Lorena e Sá, no centro de Serra Talhada.

Segundo o proprietário do banco, no momento em que uma funcionária estava de saída com o malote, contendo o dinheiro arrecadado durante o dia (valor não informado), dois homens não identificados, armados, em uma motocicleta de características e placa não anotadas, se aproximaram do estabelecimento e o carona desceu da moto, anunciando o assalto, levando consigo o malote com todo dinheiro.

Após a prática do crime, os bandidos se evadiram do local, tomando destino ignorado.

Com informações de Nayn Neto