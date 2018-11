Dupla armada dispara contra residência em Serra Talhada

Uma casa de um pintor de 23 anos, foi alvejada por disparos de arma de fogo na madrugada desse domingo (11), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações de populares, dois homens não identificados chegaram em uma motocicleta, se aproximaram da residência e efetuaram vários disparos contra a residência.

De acordo com a PM, após o policiamento chegar no local a vítima saiu de dentro da sua residência e manteve contato com a guarnição, a qual conseguiu localizar no local um projétil entre a parede e a porta da casa da vítima.

Diante dos fatos a vítima foi conduzida a DPC para as providências cabíveis.

O 14º BPM não informou o bairro da ocorrência, nem o nome da vítima.